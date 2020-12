Prawie 200 tysięcy ofiar epidemii w Rosji

Jeśli tym razem dane są prawdziwe, to Rosja znalazłaby się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zmarłych z powodu pandemii: po USA (ponad 330 tys.) i Brazylii (ponad 190 tys.). Tyle że w obu tych krajach rządzili prezydenci (a ten w Brazylii nadal pozostaje u władzy), którzy bagatelizowali Covid-19 i nie podejmowali na czas odpowiednich działań, by powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Tymczasem w Rosji władze zarówno wiedziały o groźbie wcześniej od innych krajów (o możliwej epidemii Pekin w pierwszym rzędzie poinformował Moskwę, jeszcze w grudniu ubiegłego roku), jak i podejmowały ostre działania zaradcze (np. wprowadzanie kwarantanny).

Mimo to obecnie 58 proc. Rosjan nie chce szczepić się rodzimą szczepionką przeciw koronawirusowi Sputnik V, choć szczepienia już się zaczęły. Według danych socjologów przytłaczająca większość ma zastrzeżenia do jej jakości, ale 12 proc. uważa, że „nie widzi sensu w szczepieniach". Wydaje się jednak, że statystyka znów szwankuje. Wicepremier Golikowa przyznała bowiem, że nawet w rosyjskim rządzie byli „covidowi dysydenci", czyli ministrowie niewierzący w pandemię. – Już ich nie ma – dodała, ale nie wyjaśniła, co się z nimi stało.

– Nie widzimy tu żadnego związku – rzecznik Kremla gwałtownie zaprzeczał, by odmowa przyjęcia szczepionki przez jego szefa podważała zaufanie do niej. Obecnie Sputnik V rozwożony jest do różnych krajów (głównie postsowieckich, ale też np. do Argentyny), które zgłosiły chęć skorzystania z niego. Pierwszym krajem poza Rosją, gdzie zarejestrowano szczepionkę, była Białoruś, ona też jako pierwsza za granicą zaczęła masowe szczepienia nią.