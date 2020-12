Koronawirus w Polsce: 11 267 nowych przypadków, zmarło 483 chorych

Z powodu Covid-19 zmarło 483 kolejnych chorych, przy czym 108 nie miało chorób współistniejących.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi w Polsce 1 194 110 osób. 25 254 pacjentów zmarło. Za ozdrowiałych uznano 927 723 pacjentów.



W dziennym raporcie o koronawirusie, opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, czytamy również, że obecnie z powodu zakażenia koronawirusem 205 175 osób przebywa na kwarantannie, a 10 692 osoby są objęte nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. W szpitalach przebywa 18 342 osób zakażonych, a 1695 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

?? W ciągu doby wykonano ponad 30,3 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/7PM7q9bvhQ — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 19, 2020

Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni spadła do 25,13. To 26 dzień z rzędu, gdy wskaźnik ten jest mniejszy niż 50 - to poziom, po przekroczeniu którego rząd wprowadził obowiązujące obecnie obostrzenia. Jeśli wskaźnik ten spadnie poniżej 25 wówczas możliwy będzie powrót do podziału na strefy żółte i czerwone.