Kluby apelują do kibiców: Szczepcie się

- Walka z Covid-19 to nasza wspólna sprawa. Na pokonanie pandemii jest skuteczny sposób. To szczepienia. Ta walka jest nierówna, ale właśnie dzięki szczepieniom możemy ją wygrać. Niezwykle ważne, abyśmy jednoczyli się w imię wspólnego celu. Wszystkim nam zależy na tym, aby rozgrywki sportowe mogły odbywać się w formule, jaką pamiętamy sprzed pandemii - powiedział Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

W Małopolsce do tej pory wykonano blisko trzy miliony szczepień, ale to wciąż za mało. - Żyjemy w czasach pandemii, w czasach koronawirusa. Chcemy temu zapobiegać, więc dla nas ta inicjatywa była bardzo ważna, dziękujemy za nią panu wojewodzie. Wierzymy, że kibice będą się szczepili i będziemy mieć pełne stadiony – podkreśla Jakub Tabisz, wiceprezes zarządu MKS Cracovia SSA .

Przedstawiciele małopolskich klubów piłkarskich apelują, by kibice zostali dwunastym zawodnikiem! - Zachęcajcie swoich braci po szalu, aby dołączali do naszej wspólnej akcji. Szczepienia to szansa na powrót do normalności, którą znamy sprzed pandemii. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Wygrajmy ten mecz! Dla siebie, dla rodziny, dla kibiców z całej Małopolski! – zaapelowali sygnatariusze we wspólnym liście do kibiców.