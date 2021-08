Ostrożne otwieranie Ameryki

Plan opracowuje administracja Joe Bidena, która od miesięcy jest naciskana przez m.in. sektor lotniczy i turystyczny, by znieść wprowadzony w czasie pandemii zakaz podróżowania do USA. Nacisk wzrasta, bo Europa otworzyła się na podróżnych z Ameryki w czerwcu.

– Widzimy duże zainteresowanie krajami, do których mogą podróżować zaszczepieni Amerykanie, szczególnie w południowej Europie. Niestety, to są podróże jednostronne, co wywołuje ogólną frustrację – powiedział w „Financial Times" Ed Bastian z linii lotniczych Delta. Do USA nie mogą wjeżdżać podróżni m.in. z Kanady, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indii, Chin, Afryki oraz całej strefy Schengen, w tym Polski, chyba że mają obywatelstwo amerykańskie, zieloną kartę albo odbędą 14 dni kwarantanny w rejonie nieobjętym zakazem.