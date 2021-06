Muzyka wraca na stadiony, ale powoli

Teraz do sprzedaży trafił koncert Boba Dylan reklamowany jako pierwszy od grudnia 2019 r. Odbędzie się 18 lipca i będzie promował najnowszy album „Rough And Rowdy Ways". Bilety kosztują 25 dolarów i dają dostęp do koncertu na 48 godzin. Sytuacja przypomina tę z 1965 r., gdy The Beatles rezygnowali z koncertów i zamiast siebie wysyłali w świat teledyski, zaczynając od „Ticket To Ride".