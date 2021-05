USA: Zaszczepieni zdejmują maseczki

Zaszczepieni Amerykanie mogą zdjąć maseczki – uważa agencja kontroli chorób. Dla jednych to znak, że koniec pandemii jest już blisko, dla innych to pochopny krok.

– Mieszkańcy Ameryki, którzy są w pełni zaszczepieni, mogą przestać chodzić w maseczkach i zaniechać trzymania dystansu w większości sytuacji, oprócz środków transportu i placówek opieki zdrowotnej – oznajmiło w ubiegłym tygodniu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Poniżej dalsza część artykułu

Ogłaszając nowe wytyczne, dyrektor CDC dr Rochelle Walensky tłumaczyła, że jej agencja oparła się na dwóch naukowych założeniach: niewielu zaszczepionych ponownie zaraża się koronawirusem, a jeszcze rzadziej przenoszą wirusa na innych, oraz że szczepionki okazują się być skuteczne w przypadku znanych wariantów. – Długo czekaliśmy na ten moment. Osoby w pełni zaszczepione mogą powrócić do czynności, które musiały przerwać z powodu pandemii – powiedziała dr Walensky.

Administracja Bidena podeszła do pandemii koronawirusa z wielką ostrożnością, od miesięcy apelując do Amerykanów o przestrzeganie restrykcji i zachęcając do szczepień, tak by do 4 lipca, Dnia Niepodległości, Ameryka osiągnęła zbiorową odporność i mogła się pożegnać z pandemią. Prezydent Biden określił rekomendacje CDC jako „moment przełomowy" i światełko w tunelu. Pozwolenie na zdjęcie maseczek zostało też szeroko zinterpretowane jako zachęta do szczepień dla milionów Amerykanów, którzy wciąż się wahają, i nagroda dla tych, którzy już się zaszczepili.

Część społeczeństwa przyjęła rekomendacje tej federalnej agencji z ulgą i jako oznakę bliskiego końca pandemii w Stanach Zjednoczonych. – Wreszcie wolni – powiedział przewodniczący mniejszości w Senacie Mitch McConnell, zdejmując maseczkę na Kapitolu. Dzień po oświadczeniu CDC sieci sklepowe takie jak Walmart, Trader Joe's i Costco pozwoliły w pełni zaszczepionym klientom robić zakupy bez maseczek, tam gdzie pozwalają na to przepisy władz lokalnych. Te ostatnie bowiem nie zmieniają się automatycznie wraz z zaleceniami CDC. Kilka stanów, w tym tych demokratycznych, np. Connecticut, Illinois czy Pensylwania, od razu przyjęło nowe wytyczne.

Jednak druga część społeczeństwa, w tym epidemiolodzy, przyjęła rekomendacje CDC z rezerwą. – Wcale nie czuję się dobrze z tymi nowymi wytycznymi CDC. Skąd mamy wiedzieć, czy osoby bez maseczek w sklepie są zaszczepione? – mówią Amerykanie sceptycznie nastawieni do nowych wytycznych. Niektórzy podejrzewali, że to decyzja polityczna dyktowana przez administrację Bidena, któremu zależy na tym, aby zadowolić Amerykanów. – To nie była decyzja dyktowana czy podjęta przez Biały Dom. CDC, lekarze i eksperci medyczni zdecydowali o zmianie wytycznych na podstawie danych – rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Psaki zapewniała o niezależności CDC.

Z rezerwą do nowych wytycznych CDC podeszła też część sieci handlowych oraz władze wielu stanów, w tym Massachusetts, Nowego Jorku, New Jersey, Karoliny Północnej czy Wirginii, oznajmiając, że rozważą za i przeciw, zanim wprowadzą je w życie.

Około 80 proc. epidemiologów, z którymi w ciągu ostatnich dwóch tygodni rozmawiał „New York Times", wyraziło przekonanie, że Amerykanie będą musieli zakrywać twarz w miejscach publicznych przez co najmniej rok. Ich zdaniem o początku końca pandemii mówić będzie można, dopiero gdy zaszczepi się co najmniej 70 proc. Amerykanów, w tym dzieci powyżej 12. roku życia, które szczepione są dopiero od kilku dni. Jak dotąd dopiero około 48 proc. mieszkańców USA przyjęło co najmniej jedną dawkę, ale tylko 36 proc. jest w pełni zaszczepiona, dzieci od 12. roku życia dopiero w ubiegłym tygodniu zaczęto szczepić. Chociaż liczba zakażeń znacznie zmalała w ostatnich tygodniach, spadło też tempo szczepień. Władze lokalne sięgają po przeróżne zachęty dla mieszkańców. W Ohio na przykład zaszczepieni mogą wziąć udział w loterii, w której co tydzień do wygrania jest milion dolarów oraz stypendium na studia.