Golf w majowy weekend. Stany się nieco otwierają

Przez półtora miesiąca 90 procent Amerykanów miało nakaz pozostania w domu. USA to kraj najbardziej na świecie dotknięty pandemią. Wirusa zdiagnozowano u około 1,2 miliona mieszkańców, a 67 tysięcy osób zmarło z powodu Covid-19.

Choć najgorsze Ameryka ma za sobą, nadal przybywa zakażeń i zgonów. Mimo to ponad połowa stanów znosi restrykcje, od tych dotyczących chodzenia do parku po zakupy w galeriach handlowych i wizyty w salonach piękności.

Władze Teksasu zwolniły 29 milionów mieszkańców z zakazu wychodzenia z domu i w piątek pozwoliły na otworzenie sklepów, restauracji i kin. W Maine mieszkańcy mogli się po raz pierwszy od kilku tygodni udać do fryzjera, a w Alabamie do sklepu z ubraniami. Nawet w New Jersey, które jest drugim po Nowym Jorku stanem najbardziej dotkniętym pandemią i gdzie nadal większość gospodarki jest zamknięta, otworzono parki oraz ośrodki golfowe, w samą porę na ciepły majowy weekend.