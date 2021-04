Maj pod znakiem odmrażania gospodarki i powrotu do oczekiwanej normalności

Rząd przedstawił kalendarz kolejnych etapów odmrażania gospodarki i życia społecznego. Eksperci zachowują jednak ostrożność.

Już 15 maja – jeśli wskaźnik zakażeń spadnie w Polsce poniżej 15 na 100 tysięcy mieszkańców – Polacy będą mogli pożegnać się z obowiązkiem noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. To jedna z najważniejszych zapowiedzi ze środowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Poniżej dalsza część artykułu

Przedstawiony plan dotyczy wszystkich dziedzin życia gospodarczego oraz społecznego. Został podzielony na etapy.

Od pierwszego maja rusza sport na świeżym powietrzu (limit 50 osób). Od 4 maja otwarte zostaną galerie sztuki i muzea (1 os. na 15 mkw.), handel (w tym sklepy budowlane, meblowe i te w galeriach).

8 maja mają zaczną działać hotele (z obłożeniem 50 proc.). Kluczowa będzie połowa miesiąca, gdy ma ruszyć gastronomia na świeżym powietrzu, kina i teatry na świeżym powietrzu oraz imprezy na zewnątrz z limitem do 25 osób.

A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 29 maja wystartuje gastronomia „wewnątrz", kina i teatry wewnątrz, siłownie i kluby fitness. Wszystko w reżimie sanitarnym. Nasi rozmówcy ze sfer rządowych są przekonani, że uda się go zrealizować w pełni. – Dane, które otrzymujemy i dotyczą zakażeń, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki. To są dane, które dają pewne podstawy do takiego ostrożnego optymizmu – mówił w trakcie konferencji premier.

Wyścig do szczepienia Wcześniej o odmrażaniu gospodarki wielokrotnie mówił wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin, m.in. w trakcie poniedziałkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, ministrem Michałem Dworczykiem i przedstawicielami branż odczuwających skutki pandemii. „Zgodnie z moją rekomendacją" – akcentował Gowin w komentarzu o konferencji.

Z kilku stron płyną jednak po środowych decyzjach rządu sygnały o potrzebnej bardzo dużej ostrożności. Przede wszystkim ze strony Rady Medycznej przy Premierze.

– Cieszę się niezmiernie, ale to jest wszystko na kredyt. Zmniejszenie liczby zakażeń jest wciąż zależne od obostrzeń. Jeśli się nie zaszczepimy, to obostrzenia wrócą – mówi nam dr Konstanty Szułdrzyński, członek rady.

W podobnym tonie wypowiada się też prof. Robert Flisiak, który również jest członkiem Rady. – Jeszcze nie możemy odetchnąć z ulgą. Dane dotyczące zgonów i zachorowań nadal są bardzo duże. Poczekajmy z radością. Myślę, że 10 maja będzie można powiedzieć, w którą stronę to zmierza – powiedział na antenie TVN 24.

Głos zabierają też przedstawiciele branż, które ucierpiały w wyniku pandemii, a których przedstawiciele czują się pominięci przez rząd w planie odmrażania gospodarki. – Jesteśmy mocno zaskoczeni konferencją premiera i przedstawionym planem. Liczyliśmy na to, że nasza branża ruszy razem z ogródkami restauracyjnymi, czyli w połowie miesiąca – mówi Piotr Wiecha ze Stowarzyszenia Turystyki i Atrakcji Rodzinnych. – Parki rozrywki mają w nazwie to samo, co parki. Jeżeli są już otwarte parki, to dlaczego nie otworzyć parków, które zwykle są obszarami na kilkudziesięciu hektarach. Każdy weekend zamknięcia to straty rzędu kilkunastu milionów złotych dla samych obiektów, nie licząc całej infrastruktury, która żyje z tych obiektów – podsumowuje Wiecha.

Planowane są rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami całej branży. – Choć nasza branża nie została doprecyzowana podczas dzisiejszej konferencji, wierzymy w to, że już jutro podczas oficjalnego spotkania branży parków rozrywki z przedstawicielami rządu zostaną doprecyzowane zasady funkcjonowania obiektów, takich jak nasz – mówi nam rzecznik prasowy Energylandii, Kris Kojder. Energylandia to największy w Polsce park rozrywki.

Środowa konferencja prasowa premiera Morawieckiego zbiega się z kolei z czysto politycznymi wydarzeniami tego tygodnia, które dla PiS są przygotowaniem do „restartu" polityki. W tym tygodniu PiS udało się odblokować temat głosowania nad decyzją o zasobach własnych Unii Europejskiej poprzez rozmowy z Lewicą. Ruszyła też w pełni kampania informacyjna „Liczy się Polska" dotycząca 770 mld złotych unijnych funduszy. W środę PiS zorganizowało w całym kraju serię konferencji prasowych w ramach tej akcji.

Szerszy kontekst Być może w połowie maja (WP.pl pisze o 14 maja) PiS dokona też wielokrotnie przesuwanej prezentacji programu Nowy Polski Ład. W maju ma też dojść do głosowania nad wspomnianą decyzją o zasobach własnych UE.