Zamknięci z wirusem na oceanie

Zagrożona flota wojenna

COVID-19 w trudnej sytuacji postawił też amerykańskie okręty wojenne. Głośna w USA stała się sprawa lotniskowca USS „Theodore Roosevelt", który pływał po zachodniej części Oceanu Spokojnego w gotowości do ewentualnej interwencji np. w Korei Północnej czy w Chinach. W drugiej połowie marca, dwa tygodnie po opuszczeniu portu Da Nang w Wietnamie, u dwóch jego marynarzy wystąpiły objawy wirusa. Mając pod opieką 4800 ludzi załogi, kapitan Brett Crozier apelował, by zawiesić misję okrętu z powodu zagrożenia. „Nie jesteśmy w stanie wojny. Marynarze nie muszą umierać. Jeżeli nie zadziałamy szybko, to stracimy nasz największy skarb – naszych marynarzy" – napisał w kilkustronicowym apelu do dowództwa. List, który przedostał się do prasy, został odebrany jako podważenie autorytetu władz i Crozier został usunięty ze stanowiska. W Marynarce Wojennej wybuchł skandal. Jednak w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa lotniskowiec dostał pozwolenie zawieszenia misji i obecnie przechodzi kwarantannę na wyspie Guam, gdzie funkcjonuje amerykańska baza wojskowa oraz szpital. Do tej pory u prawie 700 marynarzy wykryto wirusa, a jeden zmarł. – Głównym celem jednak jest powrót okrętu na ocean, gdzie będzie mógł kontynuować swoją misję – powiedział sekretarz obrony Mark Esper, który nie wykluczył, że kapitan Crozier może zostać przywrócony do czynnej służby.