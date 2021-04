Koronawirus w Polsce. Lockdown przedłużony o tydzień. Majówka w rygorze

Statystyki pokazują, że szczyt zachorowań Polska ma już za sobą. – Zauważyliśmy zmniejszenie liczby zleceń na testy. W tym tygodniu średnia to 53 tys. Dwa tygodnie temu było to 80 tys. – tłumaczył Niedzielski.

Wciąż utrzymuje się też wysoka liczba zgonów. W środę, według MZ, zmarły 803 osoby z Covid-19. Według ostatniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najwięcej zgonów chorych na Covid-19 w Europie zanotowano w Polsce – 9,2 na 100 tys. mieszkańców.

Z badań opracowanych przez serwis Kliniki.pl na przełomie marca i kwietnia na próbie ponad tysiąca ankietowanych wynika, że aż 43 proc. Polaków zna kogoś, kto był hospitalizowany z powodu Covid-19. Przeciętnie były to co najmniej trzy takie osoby.

Ponadto co czwarty Polak wśród swoich znajomych miał osobę, która w wyniku zakażenia koronawirusem straciła życie – średnio były to ponad dwie osoby. – Postanowiliśmy pokazać skalę społecznej traumy, która stoi za danymi – komentuje szef portalu Marcin Fiedziukiewicz.

W tej sytuacji nie dziwi decyzja o przedłużeniu sanitarnych obostrzeń. Zdecydowano się jednak na wprowadzenie dwóch wyjątków. Pierwszym jest umożliwienie uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Siłownie i kluby fitness pozostają zamknięte.

Drugi wyjątek to otworzenie od poniedziałku żłobków i przedszkoli.

Nie zdecydowano się natomiast na powrót do szkół klas 1–3. – Edukację będziemy odmrażać regionalnie – mówił Adam Niedzielski. – W pierwszej kolejności tam, gdzie liczba zakażeń nie przekroczy 30 na 100 tys. mieszkańców – wyjaśniał. I dodał, że szkoły najprawdopodobniej najpóźniej ruszą w Małopolsce oraz na Dolnym i Górnym Śląsku.

Jasna też stała się sprawa majówki. Zdecydowano, że do 3 maja nie ruszą hotele i miejsca noclegowe.

Kościół ostrożny wobec szczepień

Rząd chwali się, że obecnie zaszczepionych jest (co najmniej jedną dawką) blisko 8 mln Polaków. Do końca czerwca liczba ta wzrosnąć ma do 20 mln. Wszystko jednak zależy od dostaw szczepionek. Obecnie na polskim rynku dopuszczone są cztery preparaty.