Paszporty covidowe. Wszystko w rękach unijnych polityków

„Zielone zaświadczenie cyfrowe" ma być elektronicznym dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona, uzyskała ujemny wynik testu na koronawirusa albo jest ozdrowieńcem. Zaświadczenie będzie dostępne także w wersji papierowej. Znajdą się w nim takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki, testu lub przejścia choroby. Zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej będzie mieć unikalny kod QR i pieczęć cyfrową, która jest potwierdzeniem autentyczności dokumentu. By zachować zasady ochrony danych osobowych, w zaświadczeniach znajdą się tylko niezbędne informacje, a odwiedzane kraje nie będą mogły ich przechowywać. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które je wydało. Za wystawienie dokumentu odpowiadać będą organy krajowe – na przykład szpitale, ośrodki wykonujące testy czy urzędy do spraw zdrowia. Każdy z nich ma mieć własny klucz podpisu cyfrowego przechowywany w bezpiecznej bazie danych przez poszczególne kraje. KE stworzy natomiast bramę sieciową, przez którą będą weryfikowane podpisy na zaświadczeniach – nie będą przez nią przechodzić dane osobowe zapisane na certyfikacie. Komisja pomoże też państwom członkowskim opracować oprogramowanie do sprawdzania kodów QR.