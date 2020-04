Wielka Brytania: Największa liczba ofiar od początku pandemii

Liczba zgonów ze środy jest najwyższa od początku epidemii. Do tej pory najwięcej ofiar - 786 - zanotowano we wtorek 7 kwietnia. Wcześniej przez dwa kolejne dni liczba zgonów spowodowanych koronawirusem spadała - w poniedziałek było ich 439. Łącznie w Wielkiej Brytanii z powodu wirusa SARS-CoV-2 zmarło już 7097 pacjentów.

We wtorek na Wyspach zanotowano 5491 nowych zakażeń koronawirusem. To druga najwyższa liczba nowych przypadków od początku pandemii. Rekordowe 5903 zachorowań zanotowano 5 kwietnia. Łącznie liczba chorych wynosi już 60733. W Europie więcej zakażonych odnotowano dotąd tylko we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, a poza Europą - w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Iranie.

Od poniedziałku na oddziale intensywnej terapii przebywa premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jest mu podawany tlen, ale nie było potrzeby skorzystania z respiratora.