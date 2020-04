Koronawirus. Oligarcha topi Ukrainę

– Ukraina już nie istnieje – powiedział główny bohater serialu „Sługa narodu", patrząc na mapę rozdartego na kawałki i podzielonego na mniejsze państewka kraju. Rola w tej produkcji przetarła ścieżkę do prezydentury byłemu artyście kabaretowemu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dzisiaj to już nie filmowy, lecz prawdziwy prezydent Ukrainy ma powody, by z niepokojem spoglądać na mapę częściowo już rozebranego państwa.

– To nie jest możliwe fizycznie, by w tak krótkim czasie jeden deputowany przygotował 6 tys. poprawek, nawet mając dziesięcioro pomocników, którzy będą pracować całą dobę. Większość z tych poprawek dotyczy np. samej nazwy i nic nie wnoszą. To obnażyło wadę naszego systemu prawnego, który pozwala jednemu deputowanemu zgłaszać niezliczoną ilość poprawek – mówi „Rzeczpospolitej" Iryna Wereszczuk, deputowana z partii Sługa Narodu. Jak twierdzi, jej partyjni koledzy otwarcie sabotują ustawę i powinni ponieść konsekwencje. – Maski opadły i teraz wszyscy widzą, kto od kogo jest uzależniony. Wyobraźmy sobie tylko, ile potrwa przyjęcie ustawy, jeżeli na odrzucenie jednej poprawki musimy poświęcić w parlamencie około 3 minut. Ukraina nie ma na to czasu. Można zmienić regulamin obrad, ale ustawa nie działa wstecz, rozpatrywane już ustawy będą i tak obowiązywać stare procedury. Znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji – dodaje.