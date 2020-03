Polacy masowo wracają z Wielkiej Brytanii

Rejsy z Londynu praktycznie przy pełnej obsadzie pasażerskiej na wszystkie terminy odbywają się codziennie – są wyznaczone co najmniej do 5 kwietnia, ale LOT na swojej stronie zapewnia, że „Lista dostępnych połączeń będzie sukcesywnie uzupełniana". Wszelkie inne loty – decyzją rządu – są zawieszone co najmniej do 11 kwietnia – PLL LOT jako jedyny przewoźnik do czasu otwarcia przestrzeni powietrznej będzie mógł je realizować w ramach operacji specjalnej zleconej przez polski rząd i przez niego dofinansowywany z budżetu państwa. Na ten moment – na platformę LOT – zarejestrowało się tam ponad 56 tys. chętnych osób – do północy w czwartek LOT zwiózł do kraju w 266 operacjach – 36 tys. 131 osób.