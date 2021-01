Bałagan wokół szczepień na Covid-19

Po co robi się nadzieję na szybkie szczepienie? Bo deficyt szczepionek przełożył się na zwiększone zainteresowanie szczepieniami. – Rząd chciał iść za ciosem, powstał jednak bałagan – przyznaje Bolesław Piecha, lekarz, były wiceminister zdrowia, europoseł PiS. – Rzeczywiście należało odsunąć w czasie wejście do szczepień kolejnej grupy np. o tydzień. Ale chcieliśmy utrzymać to duże zainteresowanie. Teraz najważniejsze, by nie tracić zaufania do akcji.