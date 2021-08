Koronawirus. Izrael: Dobowa liczba zakażeń bliska rekordu AFP

We wtorek w Izraelu poinformowano o wykryciu 9 831 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby - to największa dobowa liczba zakażeń w Izrael od 18 stycznia, gdy wykryto 10 118 zakażeń w ciągu doby. Był to jak dotąd największy dobowy przyrost liczby zakażeń w Izraelu.