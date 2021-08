Koronawirus. Sydney: Żołnierze blokują drogi. Lockdown w całym stanie PAP/EPA

Setki nieuzbrojonych żołnierzy dołączyły do tysięcy policjantów ściągniętych dodatkowo do Sydney, by zablokować część dróg i wymusić przestrzeganie zasad lockdownu w niektórych częściach stolicy stanu Nowa Południowa Walia - informuje Reuters.