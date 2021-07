Konfederacja: Pozew branży fitness za lockdown to dopiero początek

- Dzieje się to, przed czym ostrzegaliśmy, a mianowicie bezprawnie, na kolanie wprowadzane ograniczenia wykraczające poza polski porządek ustrojowy i konstytucyjny, ograniczenia wprowadzane rozporządzeniami są skarżone do sądów i są uchylane - oświadczył poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Wiceprezes Ruchu Narodowego zaznaczył, że w ubiegłym tygodniu 500 firm z branży fitness złożyło pozew zbiorowy przeciwko rządowi o ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej za ograniczenie im możliwości prowadzenia działalności w bieżącym i ubiegłym roku.

- To konsekwencja tego, na co wskazywaliśmy od początku: nie może minister zdrowia uchylać dowolnych wolności konstytucyjnych w drodze rozporządzenia. Nie można w polskim porządku konstytucyjnym ustanowić ustawy, która stwierdziłaby nawet, że rozporządzeniem dany minister może pouchylać wszystkie wolności, jeśli uważa to za stosowne - powiedział Krzysztof Bosak.

- W polskiej konstytucji napisane jest bardzo jasno - wolność można ograniczać w drodze ustawy i musi być do tego ważny, istotny powód. Naprawdę trudno uznać za istotny powód sytuację, którą w Polsce mamy obecnie, a przypomnijmy, że niektóre ograniczenia ciągle funkcjonują. Sądzę, że i one będą przedmiotem zaskarżenia - podkreślił.

Poseł Konfederacji wyraził przypuszczenie, że po branży sportowej z podobnymi roszczeniami wystąpią przedstawiciele branży gastronomicznej czy turystycznej. - I bardzo dobrze - ocenił.

- Wielką szkodą jest to, że prawdopodobnie wszyscy my, polscy obywatele, będziemy składać się na odszkodowania za bezprawne, szkodliwe, destrukcyjne i nieodpowiedzialne działania rządu PiS, natomiast dobrze, że obywatele łączą się po to, żeby walczyć o swoje prawa i żeby ochronić swoje wolności konstytucyjne, takie jak prawo do działalności gospodarczej czy prawo do pracy - mówił Krzysztof Bosak.

Zwrócił uwagę, że zakaz działania nałożony na firmy oznaczał także, że pracownikom odebrano możliwość "godnego utrzymania się, zarobienia na własne życie", a rządowe tarcze "wszystkim nie pomogły".

- Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, w imieniu całej Konfederacji: trzymamy kciuki za branżę fitness - oświadczył poseł.

Zadeklarował, że Konfederacja będzie "pomagać wszystkim innym branżom", którym będzie w stanie, "żeby nigdy więcej tak wielka niesprawiedliwość, do jakiej doszło w roku 2020 i 2021, nie powtórzyła się".