Grecja. Na wyspie Mykonos zakazano muzyki. Przez pandemię

Wyspa Mykonos to jedno z najpopularniejszych miejsc w Grecji, które przyciąga każdego lata ponad milion turystów, w tym także gwiazdy Hollywood, celebrytów i znanych sportowców.

Po „niepokojącym” lokalnym wzroście liczby zakażeń, Ministerstwem Ochrony Obywatela poinformowało, że zakazuje puszczania muzyki na wyspie przez całą dobę, w tym w sklepach, kawiarniach i barach na plaży. Ograniczony został też ruch w godzinach od 1.00 do 6.00 - wyjątkiem osoby udające się do pracy lub wracające z niej oraz chorzy, którzy muszą skorzystać z pilnej pomocy.

W ostatnich tygodniach sytuacja epidemiczna w Grecji się pogarsza, co zmusiło rząd do wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw Covid-19 dla personelu medycznego. Wprowadzono też szereg innych obostrzeń, w tym zakazano wstępu do restauracji i klubów osobom niezaszczepionym.

Konstantinos Koukas, burmistrz Mykonos, ocenił, że wprowadzanie obostrzeń w środku sezonu turystycznego jest „niesprawiedliwe” i „błędne”. „Mykonos nie może być jedyną wyspą, na której nie można puszczać muzyki (...) Jedyne, co ten zakaz da to to, że turyści pojadą na inną wyspę” – napisał na Facebooku.

Nowe obostrzenia na Mykonos mają obowiązywać do 26 lipca.