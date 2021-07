Koronawirus. Były premier Wielkiej Brytanii: Na mecz tylko z paszportem covidowym

Brytyjski rząd chce - w ciągu dwóch tygodni - znieść ostatnie obowiązujące w Wielkiej Brytanii obostrzenia. Oznacza to, że od 19 lipca przestałyby obowiązywać limity liczby osób na imprezach masowych, otwarte zostałyby również kluby nocne.

Tymczasem think tank Tony'ego Blaira - Tony Blair Institute - apeluje, by wobec uczestników imprez masowych wprowadzić obowiązek legitymowania się tzw. paszportem covidowym - świadczącym o zaszczepieniu przeciw COVID-19 - co, według wyliczeń TBI, mogłoby zmniejszyć liczbę zakażeń w Anglii o 1/3.

Zdaniem ekspertów z TBI wprowadzenie wymogu legitymowania się "paszportem covidowym" przez uczestników imprez masowych zmniejszyłoby również liczbę hospitalizacji i liczbę zgonów chorych na COVID-19 w Anglii o ok. 10 tysięcy.