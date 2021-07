Koronawirus. Znaczny wzrost śmiertelności z powodu COVID-19 w Indiach

Teraz Reuters pisze, w oparciu o dane przekazywane przez indyjskie władze stanowe oraz Ministerstwo Zdrowia, że wskaźnik śmiertelności z powodu koronawirusa (CFR) wzrósł z 1,26 proc. w październiku 2020 do 3 proc. w czerwcu tego roku. Oznacza to, że zgonem kończyło się 3 proc. wykrytych w kraju zakażeń koronawirusem.

Ogólnie wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 jest w Indiach dość niski - i wynosi 1,31 proc. od początku epidemii w tym kraju. Władze Indii wskazują ten wskaźnik jako dowód na skuteczność swojej walki z epidemią.

Reuters zwraca też uwagę, że choć liczba wykrywanych w Indiach zakażeń spadła znacznie (do poziomu kilkudziesięciu tysięcy z ponad 400 tysięcy na początku maja) to liczba zgonów chorych na COVID-19 nie spada tak szybko. Zdaniem Christophe'a Z Guilmoto, demografa z Francuskiego Instytutu Badań nad Rozwojem w New Delhi, który bada śmiertelność z powodu COVID-19 w Indiach, "wariant Delta jest zarówno najbardziej zakaźnym, jak i najgroźniejszym wariantem jeśli chodzi o śmiertelność".

Jego zdaniem właśnie dlatego liczba zgonów chorych na COVID-19 nie spada tak szybko, jak liczba zakażeń wykrywanych w ciągu doby.