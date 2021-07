Koronawirus. Seul: Po 18 zakaz spotkań z więcej niż jedną osobą

Obostrzenia, które będą obowiązywać na terenie Seulu obejmują nakaz pozostawania w domu tak często, jak to możliwe, zamknięcie szkół, zakaz organizowania zgromadzeń liczących więcej niż dwie osoby po 18 i zakaz organizowania wieców i innych wydarzeń publicznych.

Władze Korei ostrzegają, że liczby te mogą się podwoić do końca lipca.

W Seulu od trzech ni wykrywanych jest po ok. 500 zakażeń koronawirusem.

- Cztery z pięciu zakażeń wykrywanych w kraju wykrywanych jest na terenie obszaru metropolitalnego Seulu - poinformował premier.

Poziom wyszczepienia Korei Południowej jest niski - dwie dawki szczepionki otrzymało zaledwie ok. 10 proc. mieszkańców, co najmniej jedną dawką szczepionki zaszczepiono ok. 30 proc. Większość osób zaszczepionych ma ponad 60 lat.

Władze Korei Południowej chcą wyszczepić 70 proc. mieszkańców do listopada.

W Korei Południowej wykryto jak dotąd 165 344 zakażenia. Zmarło 2 036 osób chorych na COVID-19.