Koronawirus. Izrael nie wpuści zaszczepionych turystów do sierpnia PAP/EPA

Zaszczepieni turyści spoza granic kraju nie będą mogli wjeżdżać do Izraela do 1 sierpnia - ogłosił rząd premiera Naftaliego Bennetta po posiedzeniu w środę. Ma to związek ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w kraju.