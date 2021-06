Koronawirus. Arizona: Studentów nie można zmuszać do masek i szczepień

Rozporządzenie stanowi też, że studenci nie mogą być zmuszani do testów na COVID-19 lub noszenia masek, aby móc uczestniczyć w nauce.

- Szczepionki działają, zachęcamy mieszkańców Arizony do ich brania. Ale to wybór i tak musi pozostać - powiedział Ducey.

- Publiczna edukacja jest prawem publicznym, płacą za nią podatnicy. Musimy sprawić, by nasze uniwersytety stanowe były dostępne dla studentów, by ci mogli wrócić do uczenia - dodał.

Ducey chce pracować z władzami lokalnymi w stanie, by wprowadzić rozporządzenie w życie.