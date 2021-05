Koronawirus. Szczepienia młodych: Która grupa szczepi się najmniej chętnie?

Prof. Gańczak pytana o to, jak zachęcałaby młodych do szczepień zwróciła również uwagę, że choć większość młodych przejdzie zapewne zakażenie koronawirusem łagodnie, to jednak szczepiąc się mogą uchronić przed zakażeniem swoich bliskich, którzy są bardziej narażeni na ostry przebieg COVID-19.

- Trzeba było przewidzieć taką sytuację w Polsce, intensywniej przeprowadzać działania profrekwencyjne - oceniła epidemiolog dodając, że jeśli strategia promowania szczepień się nie sprawdza należy "zastąpić ją skuteczniejszą".

W tym kontekście prof. Gańczak zwróciła uwagę, że seniorzy "najbardziej ufają swoim lekarzom rodzinnym", w związku czym "postawienie akcentu na to, by lekarze rodzinni przekonywali do szczepień, byłoby krokiem we właściwą stronę".

- W przypadku ludzi młodych z naszych badań wynika, że najgorszej do szczepień, jeśli chodzi o akces, podchodzą młode dziewczęta zamieszkujące mniejsze miejscowości - mówiła epidemiolog.