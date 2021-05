Koronawirus. Los Angeles osiągnie odporność stadną do końca lipca?

Dr Barbara Ferrer, dyrektor ds. zdrowia publicznego w hrabstwie Los Angeles wyjaśniła, że co najmniej 400 tysięcy mieszkańców hrabstwa musi być szczepionych co tydzień, by osiągnąć odporność stadną w lipcu.

W hrabstwie trzeba nadal wykonać ok. 1,5 mln szczepień, by pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 80 proc. uprawnionych do tego osób - wylicza Ferrer.

- Im więcej osób się zaszczepi, tym mniej mamy lokalnej transmisji (wirusa) - podkreśla dyrektor ds. zdrowia publicznego hrabstwa.

W hrabstwie wykonano jak dotąd ponad 8 mln szczepień na COVID-19. Co najmniej jednej dawki szczepionki nie otrzymały jak dotąd 3 mln uprawnionych do tego osób.