USA: Uber i Lyft bezpłatnie dowiozą na szczepienie

Bezpłatny transport na szczepienia to jeden z elementów, który ma posłużyć realizacji celu nakreślonego przez Joe Bidena, który chce doprowadzić do tego, by 4 lipca, w Dzień Niepodległości, 70 proc. populacji USA było w pełni zaszczepione.

W tym celu Biden dołączył do ponadpartyjnej grupy gubernatorów, która ma zamiar opracować nowatorskie i kreatywne metody w celu zaszczepienia mieszkańców swoich stanów - brzmi komunikat Białego Domu.