Koronawirus. Waszyngton: Zaszczepieni nie muszą nosić masek

Bowser zastosowała się tym samym do nowych wytycznych Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) z ubiegłego tygodnia.

- Wcześniej, zanim mieliśmy szczepionkę, najlepszym sposobem na ochronę było noszenie masek, utrzymywanie dystansu społecznego i częste mycie rąk. Teraz, oczywiście, najlepszą ochroną jest bycie w pełni zaszczepionym - powiedziała Bowser na konferencji prasowej.

- Oznacza to, że poczynając od dzisiaj, przestajemy wymagać od w pełni zaszczepionych osób, by nosili maski lub utrzymywali społeczny dystans w miejscach, w których jest to wymagane (od niezaszczepionych) - dodała.