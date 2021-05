Szczepienia na COVID-19 dla 12-latków? Dworczyk: Istotna sprawa

Pytany o termin wprowadzenia tzw. paszportów covidowych szef KPRM powiedział, że według jego wiedzy "pilotaż, w ramach którego funkcjonuje również Polska" rozpocznie się między 20 a 25 maja.

- Można to najprościej wytłumaczyć w taki sposób, że będzie rozwiązanie czy rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które mają aktualne testy covidowe - dodał.

- To pilotaż. To rozwiązanie unijne i do niego wchodzi część krajów Unii i na początku nie wejdą wszyscy zainteresowani do tego systemu - mówił zaznaczając, że szczegóły w najbliższych dniach "na pewno przedstawi Ministerstwo Zdrowia, bo ono prowadzi ten program".

Pytany o liczbę Polaków zainteresowanych szczepieniem na COVID-19 Michał Dworczyk powiedział, że dotąd zarejestrowało się i zaszczepiło pierwszą dawką ok. 48 proc. osób pełnoletnich.

- Przechodzimy z czasu, kiedy największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek do okresu, w którym najważniejsze będzie przekonywanie Polaków do szczepień - stwierdził.