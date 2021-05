Koronawirus. Indie: Liczba zakażeń przekracza 20 mln, ale tempo przyrostu zwalnia

Mimo spadku liczby zakażeń w szpitalach w Delhi nadal brakuje tlenu do podawania osobom chorym na COVID-19. W stolicy Indii w ciągu doby zmarło 448 zakażonych koronawirusem - najwięcej od początku epidemii w tym kraju.

We wtorek resort zdrowia Indii poinformował o wykryciu 355 832 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Władze Delhi chcą, aby to wojsko uruchomiło szpitale polowe do leczenia chorych na COVID-19. Stojący na czele lokalnego rządu Arvind Kejriwal twierdzi, że rząd federalny kieruje zbyt mało tlenu do stolicy Indii. Władze federalne odpierają zarzuty przyznając, że borykają się z deficytem tlenu, a także problemami związanymi z jego transportem.

Indie produkują tysiące ton tlenu dziennie, ale eksperci zwracają uwagę, że problemem są łańcuchy dostaw między ośrodkami, w których produkowany jest tlen, a szpitalami w całym kraju.

Od momentu rozpoczęcia programu szczepień na COVID-19 w Indiach przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało nieco ponad 10 proc. z 1,4 mld mieszkańców kraju. Ok. 2 proc. mieszkańców Indii otrzymało dwie dawki szczepionki.