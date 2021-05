Morawiecki za uwolnieniem patentów szczepionek na COVID

Morawiecki podkreślał przed wylotem na szczyt UE, że "COVID-19 to choroba globalna, to pandemia".

Morawiecki stwierdził następnie, że oznacza to konieczność dostarczenia szczepionek również do "biedniejszych, ale ludnych" państw południa globu.

- Nie chcemy dopuścić do czwartej fali (epidemii w Polsce - red.), a jeśli do nas dotrze chcemy, aby była ona jak najmniejsza - kontynuował premier.



- Będziemy dążyć do tego, aby przekonać najbogatsze państwa, by udostępniły patenty szczepionek i aby ta produkcja mogła ruszyć w sposób zwielokrotniony. To jest potrzebne, by stłumić epidemię na świecie - zapowiedział przed szczytem UE Morawiecki.