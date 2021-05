Arabia Saudyjska: Obowiązkowe szczepienia dla pracowników

"Przyjęcie szczepionki na koronawirusa będzie dla pracowników płci męskiej i żeńskiej obowiązkowym warunkiem podjęcia pracy we wszystkich sektorach (publicznym, prywatnym, non-profit)" - poinformował resort zasobów ludzkich i rozwoju społecznego (HRSD).

Ministerstwo wezwało zakłady pracy do rozpoczęcia przygotowań do szczepień, a pracowników - do rejestrowania się.

Decyzja ta jest częścią działań rządu Arabii Saudyjskiej podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ministerstwo ma wkrótce opublikować szczegółowe instrukcje dotyczące terminu i organizacji procedury.