Obowiązek szczepień na COVID-19 w Polsce? Niedzielski: Takiego planu na razie nie ma

Przywileje dla zaszczepionych na COVID-19

Minister zdrowia pytany też był o ewentualne przywileje dla osób zaszczepionych. - Największą zachętą jest to, że otrzymujemy odporność na chorobę i to odporność, która działa nie tylko na nas, ale również na nasze otoczenie, czyli w ten sposób również chronimy naszych bliskich - powiedział.

- Druga grupa zachęt odnosi się do tego, że osoby, które są w pełni zaszczepione, są wyłączone z wszelkich limitów, które obowiązują, czy to na przyjęciach, czy to w innych miejscach i również nie podlegają kwarantannie. To bardzo namacalny wymiar tego, że jest się chronionym. To grupa przywilejów, która jest naturalną konsekwencją tego, że osoby są zaszczepione - mówił.

Obecnie rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce dostępna jest dla osób pełnoletnich. Adam Niedzielski powiedział, że rozważane jest rozszerzenie tej grupy o osoby w wieku 16-18 lat. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu.