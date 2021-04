Morawiecki ujawnił, którą ze szczepionek na COVID-19 otrzyma

"Wielu z Was pisało, że powinienem to zrobić wcześniej. Dać przykład, że szczepienia są bezpieczne, przeciąć spekulacje o spiskach i niebezpieczeństwie. Najlepszym przykładem jest konsekwencja, cierpliwość, pokora i determinacja w dążeniu do celu. Nikt nie stoi ponad prawem i zasadami, które ustaliliśmy" - oświadczył Morawiecki.

Szef rządu ocenił, że Narodowy Program Szczepień "przyspieszył na tyle", że "już niedługo każdy otrzyma swoją dawkę - jeśli tylko będzie tego chciał".

Premier zaapelował o rejestrowanie się na szczepienia.

Czytaj także: Od 9 maja każdy będzie się mógł zapisać na szczepienie przeciw COVID-19

We wtorek ogłoszone zostały zmiany w harmonogramie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19. Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że od 9 maja każdy będzie się mógł zapisać na szczepienie.

We wtorek opublikowane ma zostać rozporządzenie w sprawie szczepień,zgodnie z którym "w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób powyżej 18. roku życia". Zmiana ma zmniejszyć liczbę marnowanych dawek.