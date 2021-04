Jest nowy harmonogram szczepień przeciw Covid-19

Obecnie od sześciu dni spada średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców. We wtorek resort zdrowia poinformował o 9246 nowych zakażeniach. Tydzień wcześniej było to 13 227. – Trend spadkowy nie został zakłócony, nie wpłynęły na niego święta, to znaczy, że zostały one spędzone w dużej odpowiedzialności – mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

4 maja rozpocznie się z kolei taka rejestracja dla osób między 18. a 29. rokiem życia. To grupa licząca ok. 340 tys. osób.

– To sankcjonowanie istniejącej sytuacji. Ostatnio przebadaliśmy 103 osoby, ale do szczepienia zostało zakwalifikowanych 100 osób. Musieliśmy natychmiast znaleźć trzy osoby na szczepienie – opowiada dr Michał Sutkowski, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych. – Łatwiej jest znaleźć trzydziestolatka, który w ciągu godziny dotrze na szczepienie, niż osobę 60+ – opowiada lekarz.

– Zalecałbym ostrożność w odmrażaniu gospodarki, bo wciąż możemy mieć do czynienia z pewnym efektem świąt. Myślę też, że powinno się to odbywać regionalnie – mówi prof. Czech. Jego zdaniem można częściowo odmrozić np. branżę hotelarską, ale należy wstrzymać się na razie z otworzeniem galerii handlowych czy z odmrożeniem branży ślubnej. – Żyjemy od roku w lockdownie, można wytrzymać jeszcze miesiąc czy dwa, aż więcej osób zostanie zaszczepionych – tłumaczy.

– Maj, a zwłaszcza jego pierwsza połowa, to jeszcze za wcześnie na odmrażanie branży ślubno-komunijnej, ale od czerwca można już to robić – mówi dr Sutkowski.

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że możliwe jest odmrożenie wesel – do 25 gości. Nieoficjalnie mówi się też o hybrydowym powrocie do szkół klas 1–3, otwarciu wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, a także salonów fryzjerskich i kosmetycznych. W dalszej kolejności mają ruszyć galerie handlowe, hotele, restauracje i siłownie. Będzie to możliwe pod warunkiem, że po majówce nie dojdzie do wzrostu zakażeń. MZ potwierdza, że rozważany jest także „wariant regionalny” odmrożeń.