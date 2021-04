Dworczyk: Mamy nowy dobowy rekord szczepień przeciw COVID-19

Michał Dworczyk powiedział, że są różne szacunki dotyczące odsetka osób, który musi być zaszczepiony, by społeczeństwo osiągnęło odporność populacyjną. - Ilu naukowców, tyle opinii. Te szacunki są rozstrzelone między 40 a 70 proc. - mówił.

- W związku z tym, że tak rozbieżne są te opinie, to my przyjęliśmy zasadę: musimy zaszczepić jak najwięcej Polaków, musimy przekonać do tego, jak to jest ważne, jak najwięcej Polaków - oświadczył.

- Jeżeli nic się nie zmieni, to na przełomie maja i czerwca dopiero powinniśmy uzyskać taki komfort, że dla wszystkich punktów, które chcą szczepić, są szczepionki, ale może trochę uda się to przyspieszyć. Działamy na rzecz takich zmian - zaznaczył.

Szef KPRM ocenił, że tempo szczepień jest "na dobrym poziomie". - Jutro wykonane zostanie dziesięciomilionowe szczepienie - poinformował.

- Mamy nowy rekord dzienny. Wczoraj to było prawie 300 tys. szczepień dziennie, dokładnie 297 tys. osób wczoraj zostało zaszczepionych - przekazał.

- Widać, że ta dynamika jest pozytywna - ocenił pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień.