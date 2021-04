Koronawirus. Boris Johnson mówił "niech rosną stosy ciał"? Minister: Plotki AFP

Minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, zaprzeczył jakoby premier Boris Johnson miał stwierdzić w październiku, że woli, aby w kraju "rosły stosy tysięcy ciał" (dosł. let the bodies pile high in their thousands) niż wprowadzenie kolejnego lockdownu.