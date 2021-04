Koronawirus. Kiedy szczepienia na COVID w zakładach pracy? Dworczyk odpowiada

Dworczyk podkreślił, że rejestrować mogą się te zakłady pracy, które zgromadziły 300 chętnych do szczepienia pracowników lub pracowników i członków ich rodzin.

Jednocześnie szef KPRM przyznał, że - wobec tego, że do Polski dotrze w najbliższym czasie mniej szczepionek niż wynikałoby to z pierwotnego harmonogramu (w tym tygodniu o ok. 1,1 mln mniej) - nie sposób precyzyjnie powiedzieć czy szczepienia w miejscach pracy zaczną się 12, 15 czy 20 maja.

- 9 maja nastąpią rejestracje ostatnich roczników na szczepienia. Na pewno nie będzie zmian - stwierdził jednocześnie Dworczyk dodając, że w przypadku opóźnienia dostaw szczepionek "realizacje tych szczepień mogą się opóźnić". - Nie będzie żadnych zmian, opóźnień w rejestracji - zapewnił.