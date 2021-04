Koronawirus. Jakie obostrzenia złagodzi rząd? Głos wiceminister Semeniuk

- Każda działalność gospodarcza jest istotna, 2,5 mln przedsiębiorstw aktywnych w Polsce to są naprawdę cenne przedsiębiorstwa, które mam nadzieję, że w szybkim tempie będą w sposób stabilny odmrażane - oświadczyła.

- Jako resort rekomendujemy w ramach protokołów bezpieczeństwa w sposób bezpieczny odmrażanie poszczególnych gałęzi. Mam nadzieję, że również liczby, które obserwujemy, regularne, jeżeli chodzi o stan epidemiczny w kraju, pozwolą mieć kontrolowany optymizm. Jednak musimy cały czas zachowywać odpowiednią czujność - stwierdziła Semeniuk.

Przedstawiciele jakich branż będą mogli wrócić do pracy? - W kolejnych etapach mówimy o gałęziach, które są najdłużej zamknięte. Mówię o branży eventowej, gastronomii, ale również wszystkich tych przedsięwzięciach, które możemy organizować na otwartej przestrzeni. To jeden z wariantów, który był brany pod uwagę w 2020 roku czyli organizacja przedsięwzięć na otwartej przestrzeni. Mówię tutaj o wszystkich tych imprezach rodzinnych, które przed nami - komunie, wesela. Mam nadzieję, że z odpowiednim protokołem, który jest na bieżąco aktualizowany u nas w resorcie uda nam się już niebawem otwierać te gałęzie - powiedziała wiceminister.

- Mówimy również o aktywności sportowej, o klubach fitness. Te wszystkie działy gospodarki są w hybrydowym lub permanentnym zamknięciu. Zależy nam na tym, aby oczywiście jak najszybciej doprowadzić do tego odmrożenia. Choć, musi to być bardzo kontrolowany optymizm - stwierdziła Olga Semeniuk.



Zastrzegła, że decyzja o ostatecznym kształcie restrykcji zapadnie w środę i zostanie przedstawiona przez ministra zdrowia.



- Jeżeli chodzi o protokoły bezpieczeństwa, to tam bierzemy pod uwagę liczbę osób przebywających na danej przestrzeni, jak również metraż do tego dostosowany. Tam, gdzie możemy przeprowadzić część działalności na otwartej przestrzeni, jest to atut bardzo duży i tam możemy gromadzić nieco większą liczbę osób. Ale cały czas mówimy o tym reżimie, w którym będziemy żyli i zasadach DDM, oczywiście równoległych do Narodowego Programu Szczepień, który mam nadzieję będzie się tak samo jak teraz rozwijał w kolejnych tygodniach - mówiła w Polsat News Semeniuk.