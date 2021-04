Koronawirus. Konfederacja żąda zniesienia wszystkich obostrzeń

- Teraz żądamy również od rządu, żeby jak najszybciej to rzeczywiście otworzył, bez żadnych ograniczeń - zaznaczył.

- Oczywiście cieszymy się, że w połowie maja szkoły wrócą do normalnego funkcjonowania; oczywiście cieszymy się, że hotele będą otwarte od początku maja; oczywiście cieszymy się, że jest perspektywa też i na otwieranie siłowni i basenów - dodał.

- Żądamy tego, żeby wrócić do jak najszybszej całkowitej normalności, czyli do rezygnacji ze wszystkich obostrzeń - powiedział Artur Dziambor (KORWiN).

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili harmonogram łagodzenia i znoszenia ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzonych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Uczniowie mają stopniowo wracać do szkół, działalność mają móc wznowić lokale gastronomiczne, placówki kultury czy obiekty sportowe.

"Lockdown nie działał i nie działa"

Poseł Dziambor przedstawił także postulat, by pod obrady Sejmu weszła przyjęta przez Senat ustawa odszkodowawcza. - Czekają na nią wszyscy ci, którzy zostali przez rząd zamknięci, którym zakazano pracować - podkreślił.

Poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy) ocenił, że "lockdown nie działał i nie działa". - Dlatego jego zakończenie jest w największym interesie nie tylko gospodarczym, ale i zdrowotnym Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o branżę fitness, o wszystkie te punkty, które sprawiają, że Polacy są zdrowsi - powiedział.

- Żądamy od rządu, żeby jeszcze bardziej skrócił czas oczekiwania Polaków na to, żeby wrócić do normalnego życia gospodarczego, dlatego że to jest dzisiaj najważniejsze - zaznaczył.