Senator KO zakażony koronawirusem

„14 miesięcy się udawało, ale i mnie COVID dopadł” - poinformował we wpisie opublikowanym na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. „Na razie nie jest źle, trochę gorączki i kaszlu, ból mięśni. Mam nadzieję na powrót na najbliższe posiedzenie Senatu” - dodał i podziękował za „wszystkie dobre słowa i myśli”.

Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 2 776 927, zaś przypadków śmiertelnych do 66 533 - podało Ministerstwo Zdrowia, informując o 8 895 nowych zakażeniach i śmierci 636 osób, u których testy wykazały SARS-CoV-2, w tym 179 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wcześniej chorób współistniejących. Nowych zakażeń jest o 36 proc. mniej niż przed tygodniem, co oznacza utrzymanie trendu spadkowego.

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili także najnowsze decyzje rządu w sprawie luzowania obostrzeń, wprowadzonych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Restrykcje mają być stopniowo znoszone. Wiadomo, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkół oraz kiedy i w jakim zakresie działalność będą mogły wznowić lokale gastronomiczne, sklepy, placówki kultury oraz obiekty sportowe. Od 15 maja zniknąć ma obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz.