Koronawirus. Morawiecki o szczepieniach: Presja na UE daje rezultat

- Nasza presja na UE daje rezultaty - mówił też premier.

- Kilka dni temu rozmawiałem z przewodniczącą KE, Ursulą von der Leyen, rozmawialiśmy już o trzecim-czwartym kwartale, przyszłym roku. Te dostawy szczepionek mają być coraz większe - zaznaczył.

- To najlepsze remedium, to remedium szczepionkowe zacznie, mam nadzieję, dawać coraz lepsze rezultaty w skali całej Polski. Widzimy to już po danych, które do nas spływają. My zapewniamy finansowanie każdego szczepionego obywatela - podkreślił premier.

- Już pierwsza dawka (szczepionki - red.) powoduje, że bardzo rzadko występuje bardzo ciężki przebieg choroby - zaznaczył Morawiecki.