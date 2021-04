Koronawirus. USA: Od czterech tygodni liczba zakażeń rośnie AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES/NIH/HANDOUT

W USA w ubiegłym tygodniu zanotowano 8-procentowy wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 tydzień do tygodnia - zakażenia wykryto u ok. 490 tysięcy osób. Oznacza to, że liczba zakażeń koronawirusem w USA rośnie od czterech tygodni - wynika z analizy Reutersa.