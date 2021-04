Koronawirus. Jakie są warunki łagodzenia obostrzeń? Minister zdrowia odpowiada

- Teraz, kiedy mamy apogeum trzeciej fali w szpitalach, patrzymy na liczbę zajętych łóżek, to jest dominujący element i on będzie decydował czy jest jakaś przestrzeń do luzowania - zapowiedział Niedzielski.

- Łóżek jest teraz więcej obłożonych niż w czasie drugiej fali. To pokazuje, że szpitale tymczasowe były potrzebne - mówił też.

Minister dodał, że ważnym parametrem będzie też to ile osób powyżej 60. roku życia będzie zaszczepionych.

- Ażeby mówić o odważniejszym otwieraniu powinniśmy mieć wyszczepionych ok. 70 proc. osób w wieku 60 i więcej lat. W tej chwili mamy ok. 40 proc. To jest apel do wszystkich 60-latków i starszych osób, aby się zgłaszały na szczepienia, bo to nam pozwala podejmować odważniejsze decyzje - mówił Niedzielski.

- Będziemy prowadzili politykę bardzo ostrożną, to nie może być przerzucanie się z jednego krańca na drugi kraniec skali - dodał minister zdrowia w kontekście polityki luzowania obowiązujących w Polsce obecnie obostrzeń.

Niedzielski zapowiedział, że decyzje dotyczące najbliższego tygodnia lub tygodni zostaną przedstawione jutro.

- Ta regulacja, z którą mamy do czynienia, jest jedyną możliwą w tym momencie pandemii - mówił też Niedzielski w kontekście nakazu noszenia masek w miejscach publicznych, również w przestrzeni otwartej. - W parku, w lesie noszenie maseczki nie przyczynia się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia. Ale gdy spacerujemy po ulicach miasta, gdzie zatłoczenie jest większe, ryzyko zakażenia jest bardzo realne - dodał.