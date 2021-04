Czechy chcą odkupić szczepionki AstraZeneki od Danii

Hamáček poinformował też, że w najbliższy poniedziałek leci do Moskwy, gdzie będzie chciał załatwić ewentualne dostawy do Czech Sputnika-V, po zatwierdzeniu go przez Europejską Agencję Leków.

Dziś Soren Brostrom, szef Duńskiej Administracji Zdrowia, poinformowął, że kraj ten całkowicie rezygnuje ze stosowania szczepionki AstraZeneki.

Dania zawiesiła na krótko stosowanie preparatu już 11 marca, po pojawieniu się pierwszych doniesień o rzadkich przypadkach zakrzepicy po podaniu szczepionki i zawieszenie to kontynuowała.

Mimo że EMA podtrzymała swoje rekomendacje dla tego preparatu, podkreślając, że mimo rzadkich przypadków zakrzepicy korzyści z przyjęcia szczepionki przewyższają ryzyko, dziś Dania zdecydowała o całkowitej rezygnacji ze szczepienia AstraZeneką.