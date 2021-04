Grzesiowski: Żłobki i przedszkola? Otwierać, ale regionalnie

- Co do zasady myślę, że wszyscy mamy poczucie, że dzieci potrzebują środowiska rówieśniczego do rozwoju, a więc każdy moment, gdzie możemy uruchomić przedszkole, żłobek czy szkołę jest dobry, o ile jest bezpieczny. I tutaj musimy zawsze wybrać mniejsze zło - powiedział.

Zdaniem Grzesiowskiego, ograniczenia dotyczące edukacji można by znosić na poziomie powiatu, nie województwa.

- Należałoby moim zdaniem wejść w ścisłą współpracę z samorządami i tam, gdzie sytuacja jest już lepsza, otwierać placówki edukacyjne, a jeżeli sytuacja jest gorsza, wstrzymać to do czasu poprawy sytuacji - mówił immunolog.

Według Grzesiowskiego, otwieranie wcześniej zamykanych placówek oświatowych "powodowało wzrost transmisji wirusa".

- Bo to nie jest tylko kwestia dziecka, które jest w placówce, ale przecież ktoś to dziecko tam musi zawieźć, odebrać, jedzie transportem najczęściej miejskim, zbiorowym, tam mamy natychmiast większy tłok, tam dochodzi do przeniesienia wirusa, a jednocześnie - z tego co słyszymy - wielu pracowników placówek nie zostało jeszcze zaszczepionych - powiedział.

Wyraził pogląd, że w październiku 2020 i styczniu 2021 r. "wiele zakażeń" do placówek edukacyjnych "przynosili dorośli".

- Mieliśmy przecież dwukrotnie wykonane testy u nauczycieli i te testy wykazały, że ok. pół procenta dodatnich testów nauczyciele wykazali - oświadczył Grzesiowski.

Według niego, decyzja o otwieraniu żłobków i przedszkoli nie powinna dotyczyć całego kraju, lecz regionów "w zależności od sytuacji epidemiologicznej".