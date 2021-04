Koronawirus w Polsce. Obostrzenia po 18 kwietnia - rząd podjął decyzję

Minister dodał, że w szpitalach są ok. 34 tys. osoby zakażone koronawirusem, a wolnych łóżek "covidowych" jest 12 tys. - Mamy bufor bezpieczeństwa - powiedział Niedzielski, odnosząc się do liczby wolnych łóżek respiratorowych. Zastrzegł, że sytuacja jest różna w poszczególnych regionach.

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień - oświadczył minister zdrowia.

- Przedłużenie ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków. Od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - dodał.

- Oprócz tego (...) doszliśmy do wniosku, żeby przywrócić możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu, bo tutaj ryzyko zakażenia, transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsze. Dlatego dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach sportu zawodowego. Na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne - mówił Niedzielski.

- Wszystkie pozostałe regulacje, wszystkie pozostałe restrykcje będą obowiązywały. Obowiązywanie tych wszystkich restrykcji przedłużamy do kolejnej niedzieli, czyli do 25 kwietnia - ogłosił.

- Chcieliśmy również, żeby nie było dylematów związanych z podejmowaniem decyzji co do majówki - przedłużamy o dwa tygodnie restrykcje obowiązujące w zakresie hoteli i obiektów noclegowych. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych na zasadach, które obowiązują do tej pory. Ten zakaz, to obostrzenie jest przedłużone - oświadczył minister zdrowia.

Stwierdził, że decyzje mają na celu "zminimalizowanie obciążenia infrastruktury szpitalnej, szczególnie respiratorowej".