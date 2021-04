Zakaz przemieszczania się, godzina policyjna. Co rekomenduje prof. Horban?

W środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 32 874 stwierdzonych za pomocą testów przypadkach koronawirusa i śmierci 653 osób zakażonych, w tym 151 z powodu COVID-19. Liczba pacjentów z SARS-CoV-2 przebywających w polskich szpitalach przekroczyła 31,3 tys.

O sytuację i możliwe kolejne związane z nią kroki rządu pytany w Radiu Zet był prof. Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej i główny doradca premiera ds. COVID-19.

- Praktycznie biorąc jest prawie zamknięta Polska, a reszta leży na stole do decyzji pana premiera - powiedział. Dodał, że można zrobić to, co kraje Europy Zachodniej, czyli wprowadzić zakaz przemieszczania się, godzinę policyjną oraz limit osób mogących brać udział w spotkaniu.

Pytany, czy jest zwolennikiem wdrożenia takich decyzji w Polsce prof. Andrzej Horban odparł, że postuluje dotychczas istniejących zaleceń. - Od tego trzeba zacząć. Jeżeli ludzie będą lekceważyli to, co się robi (...), to choćbyśmy wprowadzili tysiąc zakazów, to nic to nie da - powiedział.