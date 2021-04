Koronawirus. Czy szczepienia na COVID-19 trzeba będzie powtarzać? Rosyjski minister odpowiada

Jednocześnie Muraszko poinformował, że rozpoczął się już proces rejestracji szczepionki Sputnik Light, która będzie używana do ponownych szczepień osób, które zaszczepiono już wcześniej przeciw COVID-19.

Muraszko wyjaśnił, że został zaszczepiony ponieważ "odwiedza placówki medyczne", w tym te, w których leczeni są chorzy na COVID-19, więc potrzebuje ochrony przed zakażeniem takiej, jak pracownicy ochrony zdrowia.

Minister zapewnił, że po podaniu szczepionki czuł się dobrze.

Jak na razie nie wiadomo jak długo odporne na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 będą osoby zaszczepione przeciw COVID-19 - naukowcy szacują, że okres odporności gwarantowany przez szczepionki to ok. 1-2 lat. Po przechorowaniu COVID-19 odporność na reinfekcję utrzymuje się przez co najmniej 6 miesięcy.