Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom COVID-19

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości, podczas której oddano hołd ofiarom pandemii koronawirusa.

Duda poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o opuszczeniu do połowy masztu flagi na dziedzińcu pałacu prezydenckiego. „To symbol najwyższego hołdu, jaki RP oddaje swoim zmarłym obywatelom” - podkreślił. „Dziś upamiętniamy tych, którzy w pandemii narazili siebie, by ratować innych – ponad 300 lekarzy, pielęgniarek czy ratowników, ale też żołnierzy, policjantów i strażaków” - dodał.

- Opuszczając do połowy masztu flagę przed Pałacem Prezydenckim, oddajemy hołd zmarłym pracownikom służby zdrowia, którzy odeszli, walcząc o zdrowie innych, ale też wszystkim ofiarom koronawirusa - powiedział prezydent Duda podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Zdrowia. - To wielka ofiara, którą poniosły polskie rodziny. To ból tych, którzy nie mogli odwiedzić swoich bliskich w szpitalach i czekali w domach na wieści - dodał. - Dziękujemy za wielką ofiarę i służbę. One nie idą na marne. Oznaczają tysiące powrotów do życia i zdrowia - zaznaczył prezydent.